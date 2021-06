Blaffende hond waarschuwt voor brand: 3 volwassenen en kind afgevoerd naar ziekenhuis na uitslaande brand in Van Heystveltstraat

DeurneDe brandweer van Antwerpen meldde zaterdagochtend op Twitter dat er een woningbrand plaatsvond in de Van Heystveltstraat in Deurne. Door de hevige brand moesten 4 mensen, waaronder een kind, naar het ziekenhuis worden gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. “Ze hebben enorm veel geluk gehad dat hun hond begon te blaffen.”

Rond 8.15 uur werd de buurt rond de Van Heystveltstraat in Deurne opgeschrikt. “Ik woon iets verderop in de straat en ben wakker geworden van de sirenes,” vertelt een buurtbewoner. “Dat was al redelijk vroeg vanmorgen. Toen ik eenmaal buiten kwam, zag ik dat er enorm veel rook uit dat ene gebouw kwam. Toen ben ik maar even gaan kijken.”

Een dame die schuin tegenover het pand woont, in de Van Weselestraat, zag ook wat er gebeurde. “Er stonden veel mensen op straat te kijken, dus ben ik naar buiten gekomen. Toen bemerkte ik de rook die uit het gebouw kwam. Ik was even bang omdat mijn auto in die straat geparkeerd stond, maar gelukkig is die niet beschadigd.”

Rookmelder plat

De familie die in het uitgebrande pand woont lijkt geluk te hebben gehad. Het vuur dat hun woning verschalkte, begon in de kelder, sloeg naar buiten langs de achterkant van de woning en kwam langs de eerste verdieping van het gebouw opnieuw naar binnen. “Er waren brandmelders aanwezig in het pand, maar blijkbaar was de batterij daarvan leeg,” verduidelijkt woordvoerder van de politie Wouter Bruyns. “De mensen die op dat moment in de woning aanwezig waren lagen nog te slapen, maar hadden het geluk dat hun hond is beginnen blaffen. Daarvan zijn ze wakker geworden.”

Uiteindelijk konden de mensen die op dat moment in het pand waren op eigen houtje naar buiten vluchten en de brandweer bellen, maar ze zijn allemaal overgebracht naar het ziekenhuis vanwege rookintoxicatie. Het zou gaan om 3 volwassenen en een jong kind. “Ze zijn evenwel niet in levensgevaar,” aldus Bruyns. “Ook de aanpalende woningen zijn kort ontruimd en konden even niet bewoond worden door de zware rookontwikkeling, maar ondertussen mogen die mensen hun huis weer binnen.”

Inmiddels is het labo aangestuurd voor verder onderzoek, maar over de oorzaak van het vuur is nog niets bekend. “De betrokken woning is volledig uitgebrand,” vertelt woordvoerster van de brandweer Jasmien O. “De panden aan de linker- en rechterzijde hebben een klein beetje schade opgelopen, maar ondertussen hebben we het vuur onder controle. Daarna hebben we voor de zekerheid enkel nog wat geventileerd en nageblust.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck