AZ Monica behaalt label voor kwaliteit en veiligheid

Om blinde vlekken in het kwaliteitssysteem te identificeren en ervoor te zorgen dat de organisatie continu verbetert, laat het AZ Monica zich regelmatig toetsen door een onafhankelijke externe partij. In december 2022 bezocht een team van auditoren van Qualicor Europe alle afdelingen in het ziekenhuis. Ze gingen in gesprek met medewerkers, artsen, patiënten en familieleden. Niet enkel de veilige zorg, maar ook de cultuur van continu verbeteren werd onder de loep genomen.

Erkenning

“Kwaliteit en patiëntveiligheid zien we niet als een aparte opdracht, maar zit ingebed in onze operationele processen en maakt deel uit van wat we elke dag doen”, aldus afgevaardigd bestuurder Geert Smits. “Ik ben enorm trots op dit bijzonder sterk resultaat. Deze ziekenhuisbrede erkenning weerspiegelt de dagelijkse inzet van alle medewerkers in alle departementen. We mochten van de auditoren heel wat fijne complimenten in ontvangst nemen, waaronder een pluim voor onze warme zorg, onze open en transparante organisatie, alsook de vele mooie initiatieven van onze medewerkers. Uiteraard blijven we permanent stappen ondernemen om ons verder te verbeteren om te kunnen blijven inspelen op de behoeften en noden van onze patiënten.”