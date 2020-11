Antwerp rouwt om superfan Patrick (55): “Met match tegen Tottenham ging zijn laatste wens in vervulling”

Deurne Dakbrand in apparte­ment in De Gryspeer­straat in Deurne: geen gewonden

20 november Het dak van een appartement in de De Gryspeerstraat in Deurne is vanmiddag in brand gevlogen. Dat bevestigt de politie zone Antwerpen. De brandweer kon het vuur snel meester worden, maar de woning is onbewoonbaar verklaard. Er vielen geen gewonden.