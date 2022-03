Amerikaanse publieksfavoriet DJ Shadow naar OLT: goed voor een miljard (!) streams

ANTWERPEN Programma eerste Vlaamse pornofesti­val bekend: “Geen goedkope erotica­beurs of ‘Pornhub in de cinema’”

Met SMUT krijgt Vlaanderen zijn eerste pornofilmfestival eind april in De Studio in het hartje van de Koekenstad. Op het programma roemruchte filmmakers en performers als de Spaanse Paulita Pappel den e Britse Bishop Black. “Een spraakmakend festival over seksualiteit, géén goedkope eroticabeurs.”

16 maart