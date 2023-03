Achttiende editie van Rivierenhofloop in Deurne

De Rivierenhofloop is ondertussen een klassieker in het voorjaar. Tijdens de achttiende editie van de recreatieve parkloop in het Rivierenhof kunnen deelnemers kiezen tussen een parcours van 5 of 10 kilometer. De Rivierenhofloop start en eindigt op de atletiekpiste van Park Groot Schijn. Daar is ook heel wat randanimatie voorzien, zoals een terras en een kidsdorp.