90 straten nemen deel aan poetsdag in Deurne

Tijdens de poetsdag maken bewoners samen de stoep, gevels, bloemenperkjes, … proper en ze leren tegelijkertijd hun buren beter kennen. In ruil krijgt elk deelnemend gezin een leuke beloning. Dit jaar konden de Deurnenaren kiezen tussen een ‘Dees is wel Deur(ne)mat’, een veegborstel van Dees is wel Deurne of een toelage om plantjes aan te kopen. Daarnaast krijgt elke deelnemende straat een ‘Dees is wel Deurne’ vlaggenlijn.