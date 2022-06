40 maanden voor veroordeelde drugsdealer die oorlogswapens opsloeg voor bevriende criminelen

AntwerpenNiels D.C. (32) had wellicht op een betere uitkomst gehoopt. In oktober van 2019 ontdekte de politie dat hij een grote hoeveelheid zware wapens had opgeslagen in een gehuurde garagebox in Deurne. Volgens hem huurde hij die box enkel als wederdienst voor een paar vrienden en wist hij niets af van de wapens. Het DNA op één van de geweren, bracht hem echter in de problemen. “Zijn handelingen vormen een gevaar voor de openbare veiligheid.”