18-jarige met voorlopig rijbewijs vervoert lachgas in auto

Bart De Clerck haalt met pelgrims­tocht naar Compostela 90.000 euro op voor Stop Darmkanker: “Als je een droom hebt, wacht dan niet. Doe het.”

“Kapot, maar heel content.” Antwerps auteur en pr-man Bart De Clerck (57) stond woensdagnamiddag na een pelgrimstocht van 2.500 kilometer voor de kathedraal van Santiago de Compostela. Met zijn wandelavontuur, dat je ook via een podcast kon volgen, wilde Bart vzw Stop Darmkanker steunen. En of dat gelukt is: er zat donderdag al 90.000 euro in het laatje. Een eerbetoon ook aan zijn goede vriend Philippe, die anderhalf jaar geleden aan darmkanker overleed.