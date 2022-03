16-jarige jongen bedreigt 20-jarige vrouw met mes en steelt haar gsm

ANTWERPEN Terug dansen op de Waalsekaai: Café Local maakt comeback

De hoogdagen van het feestleven op het Antwerpse Zuid zijn al enkele decennia gepasseerd maar de laatste stuiptrekking - Café Local - die in de nillies nog heel erg populair was bij feestend Vlaanderen, herrijst uit de as. “Naast feesten zal er in het nieuwe Local ook plaats zijn voor bedrijfsevenementen, teambuildings, seminaries en andere activiteiten.”

11 maart