1.000 euro voor een verborgen oortje dat je de examenvragen influistert: twee rijscholen verplicht dicht na fraude

Antwerpen/Deurne ASSISEN. “Zelden zag ik zo’n laffe roofmoord”: aanklager eist tot 30 jaar cel tegen Roemenen die zwakbegaaf­de Leo (59) doodden en bestalen

4 maart “Op het einde van zijn leven moet de weerloze Leo nog even beseft hebben dat het met hem gedaan was.” Over de feiten – de jury vond de roofmoord op Leo Van Rentergem (59) uit Deurne woensdagavond laat bewezen - was aanklager Björn Backx duidelijk: die zijn gruwelijk en op geen enkele manier te vergoelijken. Wel zag hij verzachtende omstandigheden in onder meer de moeilijke jeugd en het blanco strafblad van de beschuldigden. Fernando-Marius Covaciu (24), Sergiu Covaci (21) en Sorin Vargas (43), die respectievelijk 28, 23 en 30 jaar cel riskeren, kennen later vandaag hun straf.