Zoon van Harry Malter beschuldigd van diefstal van 180.000 euro uit kassa van park: “Mijn vader ging graag naar casino’s”

DestelbergenL. Malter, de zoon van Harry Malter, wordt ervan beschuldigd maar liefst 180.000 euro gestolen te hebben uit de kassa van het park. Dat deed hij in de zomer van 2018, toen hij als enige verantwoordelijk was voor de financiën van het park. Hij riskeert een werkstraf of een vervangende celstraf van 14 maanden, maar zelf beweert hij onschuldig te zijn.