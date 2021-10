Zoon van Harry Malter beschuldigd van diefstal van 180.000 euro uit kassa van park, maar hij ontkent: “Mijn vader ging wel graag naar casino’s”

Gent Samen koken én de wetenschap helpen, het kan dit weekend op SONMAT. “De handflora van de kok beïnvloedt de smaak van de bereiding

6 oktober Komend weekend vindt in en rond het museum GUM in de Plantentuin SONMAT plaats, een foodfestival met net dat ietsje meer. Bezieler en curator van het festival is Ae Jin, die jaarlijks naar Korea trekt om er zich te verdiepen in de keuken. “In Korea bestaat de term ‘sonmat’, letterlijk ‘hand-smaak’, waarmee bedoeld wordt dat elke bereiding een unieke smaak heeft, die afhankelijk is van wie ze maakt. Op SONMAT dit weekend gaan we samen koken, eten, genieten maar ook deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.”