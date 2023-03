Zijn de huurprijzen in Destelbergen bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Geitenkaas­be­drijf Le Larry vraagt faillisse­ment aan: 26 jobs op de helling, en dat kan érg snel gaan

Le Larry in Destelbergen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in artisanale geitenkaas van rauwe melk, heeft het faillissement aangevraagd. Het bedrijf dat deel uitmaakt van de groep Ganda Fine Food leed al langer onder slechte cijfers en stijgende kosten. Door het nakende faillissement staan de jobs van 26 werknemers op de helling. Hun toekomst bij de groep ziet er niet al te rooskleurig uit. We praten met Els De Coster van vakbond ACLVB.