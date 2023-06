WEER. Vanochtend kans op helder weer in Destelbergen

Familiebe­drijf De­nis-Plants wereldspe­ler als producent jonge planten: “Elk jaar verkopen we 12 miljoen plantjes, van Verenigde Staten tot Nieuw-Zee­land”

Als u de populaire kamerplant Calathea in een huiskamer ziet staan, is de kans reëel dat die ooit zijn oorsprong kende bij familiebedrijf Denis-Plants in Beervelde. Het jongplantenbedrijf werd bijna 40 jaar geleden opgericht door Lochristinaar René Denis (71) en verkoopt wereldwijd 12 miljoen planten van 800 verschillende variëteiten per jaar. Vlaams minister Matthias Diependaele toonde zich onder de indruk tijdens een bedrijfsbezoek. “Vlaanderen staat aan de top op vlak van innovatie en daar is Denis-Plants het levende bewijs van.”