WEER. Vanochtend bewolkt weer in Destelbergen

10.000 steentjes en een jaar geduld: Imano (17) bouwt het Graven­steen na in LEGO voor zijn eindexamen. “Het moeilijk­ste? Het thuis van de trap krijgen”

De donjon, het opperhof, de torens en de vlaggen: het Gravensteen is iconisch en Imano heeft elk deel van onze Gentse trots nagebouwd met LEGO. Een volledig jaar en 10.000 stukjes later is zijn opdracht volbracht én verdedigd op school. “Wat ik er nu mee ga doen? Al zeker niet afbreken.”