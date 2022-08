Wandeling op 19 augustus

Destelbergen Nieuw festival STROOM organi­seert debat over landbouw en korte keten als alterna­tief

Op 29 juni komt festival STROOM naar Proefcentrum Sierteelt in Destelbergen voor een debat over traditionele landbouw, korte keten en de impact van de wankelende graanmarkt op de situatie in ons land.

27 juni