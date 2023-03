Vzw Littekens wil via online content brug naar hulpverlening verkleinen: “Organisaties staan soms nog te ver van de jongeren”

Sinds oktober 2021 helpt ‘Littekens’ bij het doorbreken van taboes rond emotionele en/of fysieke pijn. Dat doen ze via een online platform waarbij de vzw content naar buiten brengt rond gevoelige thema’s zoals drugs, tienerzwangerschappen, eetstoornissen, gender, enzovoort. “Veel jongeren worstelen met bepaalde zaken die in de taboesfeer verkeren, maar weten niet waar ze daarmee terecht kunnen", zegt Matthieu Voet van vzw Littekens. “Littekens helpt jongeren in het bespreekbaar maken van hun zorgen, bij het zetten van bepaalde stappen, het maken van een klik of toont de weg naar de juiste hulp of ondersteuning.”

Drempel verlagen

Dat doet de vzw onder meer aan de hand van stories met ambassadeurs die dichtbij de leefwereld van de doelgroep staan. Daarin vertellen de jongeren zelf over hun tegenslagen en de weg die ze aflegden. “We merken namelijk dat veel hulpverleningsorganisaties zich moeilijk kunnen vereenzelvigen met de leefwereld van onze jongeren. Door inspirerende content te maken over die problemen proberen we de drempel om professionele hulp te zoeken. Dit zorgt voor heel wat herkenbaarheid en het feit dat het oke is om je even wat minder te voelen.”

Groot bereik

Littekens telt zo'n 1.500 volgers op Instagram en 500 op TikTok. Toch ziet Mathieu dat het bereik van Littekens veel groter is dan de cijfers initieel doen vermoeden. “Op Instagram hebben we reeds 35.000 unieke gebruikers weten te bereiken. Wekelijks ontvangen we ook een 5-tal privéberichten waarbij we telkens een luisterend oor proberen te zijn. Het illustreert maar dat veel jongeren dus een weg naar ons platform, maar willen zich niet online kenbaar maken. Dat hoeft ook niet, want anonimiteit dragen wij hoog in het vaandel. We organiseren ook samenkomsten waar ze vervolgens met een ervaringsdeskundige uit een van onze verhalen kunnen praten.”

Extra middelen

Nog tot 31 maart wordt door jongerencollectief JEZ!, een initiatief van VTM, Qmusic, HLN en Belfius, geld opgehaald voor zo’n 200 organisaties in Vlaanderen en Brussel die zich inzetten voor jongeren. Met extra middelen zou vzw Littekens nog meer willen inzetten op online content, want de stories die ze maken, zijn duur en tijdsintensief. “Per story mag je toch rekenen op zo'n 1.500 euro en een 150-tal uur werk, dat is goed voor 2 à 3 weken werk. Hoe meer stories we kunnen uitbrengen, hoe meer thema's we bespreekbaar kunnen maken en hoe meer jongeren we kunnen bereiken.”

JEZ! is een campagne van HLN, VTM, Qmusic en Belfius. Giften zijn welkom op www.jezofficial.be. Daar staat ook een lijst met alle 200 geselecteerde projecten. Meer over JEZ! lees je in ons dossier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.