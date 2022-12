Vuurwerk verboden op oudejaarsavond

GENT Kinderen verzorgen is een kunst: nieuwe crèche in Zwijnaarde gaat van containers naar nagelnieu­we creatieve ruimte

Feest in de Hutsepotstraat in Zwijnaarde: daar gingen de nieuwe gebouwen van kinderdagverblijf De Boekenmolen onder de doopvont. 28 kindjes kunnen er in de heldere nieuwe ruimtes groeien en spelen. In de tuin zijn er dan weer drie nieuwe, bijzondere vriendjes te vinden.

