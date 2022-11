Voormalig winnaar Koningin Elisabethwedstrijd stelt nieuwe CD voor in kerk

DestelbergenZondag 20 november organiseert muziekschool Mezzos vzw uit Gent een cd-presentatie van AlphaStringDuo. Dat is een duo van de 75-jarige Russische topviolist Mikhail Bezverkhni en celliste Gulzhaina Kydyrova uit Kazakhstan die in Destelbergen woont.

Mikhail Bezverkhni is geen onbekende in het Gentse. Hij treedt heel vaak op als straatmuzikant, op het Sint-Baafsplein of bij Sint-Jacobs maar de man is niet minder dan een virtuoos. In 1976 won hij de Koningin Elisabethwedstrijd. Hij gaf ook een tijdlang les als prof aan het conservatorium in Gent. In 2019 haalde hij het nieuws omdat hij de Sint-Annakerk wilde redden van de omvorming tot een Delhaize.

Gulzhaina Kydyrova was dan weer docent cello aan het conservatorium in Almaty. Ze kwam naar België in 2013 en begon een opleidingsinstituut onder de naam ‘Mezzos’ voor piano en cello. Vandaag is dit de School voor Kunst & Muziek van Mezzos vzw met afdelingen in Gent en Destelbergen.

Samen stellen ze hun nieuwste cd ‘A living legend’ voor in Onze Lieve Vrouw Ter Sneeuwkerk, 9070 Destelbergen. Het concert gaat door van 15 tot 17 uur. Tickets kosten 20 euro per persoon, te verkrijgen via de website.

