Vogelfietstocht langs de Schelde op 8 januari

Gent Een circus, cohousing en zorghuis voor kunste­naars: zo vergaat het de 17 Gentse kerken die een nieuwe toekomst krijgen

Gent telt 51 kerken, die vaak op een steenworp van elkaar liggen. Maar dergelijke gebouwen onderhouden, kost bakken vol geld. Daarom werd al in 2014 een plan opgesteld. In de Arteveldestad zouden in 17 kerken geen christelijke erediensten meer plaatsvinden, ten voordele van een nieuwe functie. De stad en het bisdom hadden gehoopt om tegen 2019 duidelijkheid te hebben over de toekomst van die 17 kerken, maar dat loopt moeilijker dan verwacht. Toch zijn we al een heel eind op weg. Een overzicht.

26 december