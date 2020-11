Vier papegaaien uit dierenpark na 20 jaar in beslag genomen als ‘illegale sans-papiers’: “Pure Kafka”

Lokeren RECENSIE Takeaway – Siam Cuisine: Pikant met karakter ***

3 november Gezellig tafelen op restaurant zit er even niet meer in en de kans dat we dit jaar nog een verre trip kunnen maken, is vrijwel onbestaande. Voor wie toch een beetje vakantiegevoel in de huiskamer wil halen, vormen de pittige gerechten van Siam Cuisine in de Veerstraat in Lokeren een mooie introductie tot de Thaise keuken.