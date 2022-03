Vermijd alle contact met het water aan Damvalleimeer, weer giftige blauwalg vastgesteld

De aanwezigheid van blauwalg in het Damvalleimeer is inmiddels een jaarlijks wederkerend fenomeen geworden. Het zijn geen geen echte algen, maar wel bacteriën die giftige stoffen (microcystines) produceren. Wie er in aanraking mee komt, kan er flink ziek van worden.

Het gemeentebestuur heeft daarom waarschuwingsborden geplaatst die bezoekers erop wijzen elk contact met het water te vermijden. “Hoelang het verbod zal duren, is nog niet duidelijk. Zolang de drijflaag aanwezig is, is het er verboden om te vissen”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld). “Nadien moet de Vlaams Milieumaatschappij (VMM) nog analyses uitvoeren. Als het gehalte giftige stoffen onder de norm zit, wordt het verbod opgeheven. In de tussentijd kan je wel nog wandelen, fietsen en joggen aan het Damvalleimeer.”