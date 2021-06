Verdacht overlijden in woonzorgcentrum in Heusden, rusthuisbewoner opgepakt

Gent Steeds meer Gentse moslims willen hier begraven worden: Stad zoekt extra plekken voor graven die naar Mekka gericht zijn

17 juni Vroeger werden moslims vlak na hun overlijden steevast gerepatrieerd naar hun land van herkomst, om daar begraven te worden. Vandaag willen vooral Bulgaarse en Roemeense moslims liever hier in eigen stad begraven worden, maar dan wel volgens de voorschriften van de islam. Het aantal graven in Gent dat naar Mekka is gericht, is echter beperkt en bijna volzet. De stad zoekt nieuwe plekken, bijvoorbeeld op de Westerbegraafplaats.