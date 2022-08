Veel profrenners, nieuw parcours en livestream: Heusdenkoers maakt zich op voor eerste editie sinds 2019

Belgisch kampioen Tim Merlier was de laatste die zijn handen in de lucht mocht steken tijdens Heusdenkoers in 2019. “We weten dat we de grote toppers niet meer naar Heusden kunnen halen, maar er zullen wel een paar mooie namen bij zijn", zegt organisatievoorzitter Fred Hamerlinck. “Edward Theuns, Brent Van Moer, en Lawrence en Oliver Naesen zegden al toe. Van de ploeg van Hilaire Van der Schueren verwacht ik snel nieuws.” Bij de vrouwen oogt de deelnemerslijst ook mooi. “Met Mieke Docx van Lotto-Soudal, Belgisch kampioen en ex-kampioen Kim De Baat, en Jesse Vandenbulcke krijgen we enkele elitedames aan de streep.”

Die streep ligt dit overigens niet meer in de propvolle Tramstraat, maar verderop aan Heusdenkerk. “Tijdens de coronapauze hebben we enkele dingen herbekeken”, zegt Hamerlinck. “Zo moeten de renners enkele honderden meters meer afleggen tot ze aan de brede boulevard aan de kerk komen. Daar hopen we dat 25.000 toeschouwers zullen kunnen genieten van koninginnesprint." Verder is ook heraangelegde Wellingstraat terug opgenomen in het parcours. “ 93 jaar geleden, in de beginjaren van Heusdenkoers, passeerde de koers daar ook al."

Voor de start werden Belgische kampioenen Tim Merlier en Jesse Vandenbulcke gehuldigd in 2019.

Groot scherm

Nog nieuw is dat Heusdenkoers voor het eerst een motor met camera in de koers heeft. Beelden van de koers zullen rechtstreeks via een livestream te zien zijn op een groot scherm aan de kerk. “Daar hebben we voor het eerst ook een HK-café dat we zelf beheren, zonder concurrentie te zijn voor de horeca”, vertelt Hamerlinck. “Inkomsten genereren blijft belangrijk, al mogen we na twee jaar koerspauze niet klagen over interesse van sponsors.”



