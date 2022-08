Tuin d’Ost van Simonne (80) floreert weer nadat gemeente opgepompt water afleidt: “Heb er nachten slecht van geslapen”

DestelbergenKunstenares Simonne De Visscher (80) greep zich met de handen in het haar toen ze het waterpeil in haar natuurlijke vijver meter per meter zag zakken. Haar tuin d’Ost leek volledig te verdorren ten gevolge van de extreme hitte en bronbemaling in de buurt. Na smeekbedes op sociale media en inspanningen van de aannemer en gemeente kwam een oplossing uit de bus.

“Ik had me er al bij neergelegd dat een deel van de tuin zou vergaan. Ik had onvoldoende water ter beschikking om alle planten, bomen en struiken te besproeien.” Het water stond Simonne De Visser de afgelopen weken aan de lippen. Figuurlijk weliswaar, want haar openbare tuin van één hectare groot dreigde volledig uit de drogen door de aanhoudende hitte. “Ik heb er nachten slecht van geslapen. Mijn humeur had ook geen goed effect op mijn Raf die ernstig ziek is en die ik dagelijks verzorg.”

Hoewel zowat alle tuin last hebben de aanhoudende hitte was er in het geval van Simonne wel een duidelijke andere schuldige. Ter voorbereiding op grote rioleringswerken werd er in de Schuytershoek aan bronbemaling gedaan. Dat is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd om zo plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. “Ik zag het water uit de vijver zo wegtrekken, terwijl ik het grondwater in de open grachten zag verdwijnen. Ik stond machteloos."

Volledig scherm De niveau van de vijver stijgt opnieuw. © Arne Blomme

Goede wil

Daarom legde Simonne haar oor te luister bij de burgemeester en deelde ze haar problematiek op sociale media, met succes. “De burgemeester en aannemer zijn vervolgens bij mij langsgeweest. Er waren enkele euvels: zo zou er door middel van een pomp 75 meter overbrugd moeten worden om het water af te leiden naar mijn tuin. Gezien die privé is moest ik ook toestemming hebben van mijn buren, maar dat zou geen probleem zijn omdat de tuin ook openbaar is voor hun. Met een beetje goede wil van alle partijen kon het watertekort verholpen worden.”

En zo geschiedde ook. Dinsdag installeerde de aannemer kosteloos een leiding naar de vijver zodat het opgepompte water via een darm erin kon stromen. “De werken namen maar twee uurtjes in beslag. Ik kan het lokaal bestuur en de aannemer niet genoeg bedanken voor hun inspanningen. We hebben er zelfs een extra watervalletje gratis bijgekregen", lacht Simonne. “Deze tuin is een levenswerk van mij en Raf die wij graag ten dienste stellen van de hele buurt. Het worden de komende jaren wellicht nog zware jaren voor onze tuin, maar dit is alvast een levenslijn voor de vele rododendrons en azalea’s in de tuin.”

Volledig scherm Simonne De Visscher in haar atelier. © Arne Blomme

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.