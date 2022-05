Trots vrouwelijk viergeslacht in Heusden

Gent REEKS. Vijf jaar circulatie­plan: zes Gentse zelfstandi­gen aan het woord over toen en nu

Op 3 april is het zover. Dan bestaat het circulatieplan officieel vijf jaar. In aanloop naar deze bijzondere verjaardag staan we een week lang stil bij het plan dat Gent verenigde en verdeelde. Vandaag: zes handelaars uit het stadscentrum aan het woord. Hoe kijken zij terug op de woelige periode van het invoeren van het plan, en de nasleep ervan?

