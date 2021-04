Terug naar de discotheken van toen, met Danny (53) van Boccaccio Life: “Die professionele wielerploeg, dat was misschien wel het gekste idee”

Gent Carl Devos over Vooruit versus Vooruit: “Zuur verhaal met enkel verliezers en slecht besteed belasting­geld”

16 april De kwestie ‘Vooruit’ in Gent staat op ontploffen. Het is nu duidelijk dat de politieke partij het Kunstencentrum betaald heeft voor de naam ‘Vooruit’, of juister, om de heisa rond te naam te doen stoppen. Maar hoe ethisch is het om belastinggeld te gebruiken om een naam ‘af te kopen’? En hoe ethisch is het als Kunstencentrum om dat geld te aanvaarden? Carl Devos ziet vooral enkel verliezers.