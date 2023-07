Nederland­se politie houdt mee een oogje in het zeil tijdens de Feesten: “Collega’s waren jaloers dat ik dit jaar mocht komen”

Tijdens de Gentse Feesten patrouilleren in totaal 12 Nederlandse agenten in de binnenstad om hun talrijk aanwezige landgenoten mee in toom te helpen houden. De Nederlandse agenten zijn enthousiast over de samenwerking met hun Vlaamse collega’s én de sfeer. “Het verbaast ons echt hoe weinig gedoe hier is onder mensen die nochtans al wat biertjes achterovergedrukt hebben.”