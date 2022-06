Stoffenzaak Toverstof trekt opent nieuwe zaak in Melle

Heusden Dirk Raman (54), de gekste bakker van het land, houdt ermee op: “Hou nog steeds van de stiel, maar mijn lichaam is op”

Dirk Raman (54) en Annick Van Olmen (47) van Bakkerij Raman doven op 26 juni voorgoed de broodoven. De iconische bakkerij in het centrum van Heusden verdwijnt echter niet, want met Frederik De Moor en Jessy Ott vond het nieuwe eigenaars. “Ik heb mijn hele leven in dienst gestaan van de klanten. Nu wil ik iets voor mezelf.”

