SportYves tegen Kanker levert ruim 30.000 euro op

Lochristi Eerste Oekraïense vluchtelin­gen nemen intrek in klooster Bosdreef

In de Bosdreef namen vrijdag de eerste Oekraïense ontheemden hun intrek in de collectieve opvang. Deze werd ingericht in het voormalig klooster in de Bosdreef. Hier biedt lokaal bestuur Lochristi opvang aan 28 gezinnen. Zij nemen gefaseerd hun intrek in het voormalig klooster.

24 juni