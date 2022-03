Sportbasisschool trapt jeugdboekenmaand af met catwalk

Gent/Destelbergen Na fataal ongeval op E17: vrachtwa­gen­chauf­feur niet verantwoor­de­lijk voor dood Nederland­se man (76), maar krijgt wel rijverbod van 7 maanden

Op zondag 27 oktober 2019 verongelukte een 76-jarige Nederlander op de E17 ter hoogte van Destelbergen door met zijn Dacia op een stilstaande vrachtwagen in te rijden. Deze vrachtwagen had 36 minuten eerder een ongeval gehad op de E17. Het slachtoffer merkte dit te laat op en kon het voertuig niet meer ontwijken. De rechtbank oordeelde nu dat er geen rechtstreeks verband is tussen het ongeval van de vrachtwagenchauffeur en het dodelijke ongeval 36 minuten later, maar legde de chauffeur wel een straf op voor andere inbreuken.

