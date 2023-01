Samuel (34) vindt kater Agnus terug die meeliftte onder motorkap buurman: “Bij zijn volgende cafébezoek hopelijk geen zes dagen weg”

Het begon allemaal op donderdagavond 5 januari. Toen verstopte de kat zich onder de motorkap van de wagen van Samuels buurman . Die vertrok om 18 uur naar café ‘t Zand in Laarne, zo’n zeven kilometer verderop. Als bij wonder overleefde de kater die rit in de motor van de auto. Toen de buurman om 1 uur ‘s nachts naar huis wilde vertrekken, hoorden enkele klanten dierengeluiden van onder de motorkap komen. Toen ze er niet in slaagden het beest te bevrijden, kwam de brandweer ter plaatse. Na twee uur slaagden zij wel in hun reddingsoperatie, maar ze lieten de kater ter plekke los in de optiek dat het dier aan iemand uit de buurt toebehoorde.

Zes dagen weg

Toen de buurman later vernam dat Samuels kat vermist was, vielen voor hem de puzzelstukjes in elkaar. Samuel ging tevergeefs op zoek in de wijken rond het café. Daarop liet hij flyers drukken die hij verdeelde in de buurt. Helaas leek Angus wel van de aardbol verdwenen tot Samuel dinsdag een telefoontje kreeg. “Iemand uit de Zandstraat in Laarne dacht Angus te hebben gezien op de parking van datzelfde café. Ik sprong meteen in mijn auto en reed naar daar met een zak kattenvoer. Als bij wonder kwam hij al jankend uit de struiken gekropen. Hij moet dus al die tijd toch in de buurt van het café rondgehangen hebben. Ondertussen loopt hij hier in huis rond alsof er niets gebeurd is. Ik hoop dat hij bij zijn volgende cafébezoek toch geen zes dagen weg blijft.”