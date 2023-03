Rusthuisbewoner (101) die medebewoner doodde is overleden

De raadkamer had in oktober vorig jaar de internering van de man bevolen omdat hij ontoerekeningsvatbaar was, maar er was maandenlang geen plaats in een geschikte psychiatrische instelling of hij werd geweigerd wegens onvoldoende omkadering. Later werd de man overgebracht naar de instelling in Sint-Truiden en uiteindelijk naar een woonzorgcentrum in West-Vlaanderen, waar hij overleden is.