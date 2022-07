Rusthuisbewoner (100) die medebewoner doodde overgebracht naar psychiatrie: “Hij zal zijn laatste dagen doorbrengen waar hij thuishoort”

De feiten gebeurden op 21 juni 2021 in het woonzorgcentrum Kouterhof in Heusden, een deelgemeente van Destelbergen. Een 75-jarige bewoner werd dood aangetroffen en de 99-jarige medebewoner werd opgepakt. Hij werd ervan verdacht het slachtoffer te hebben verstikt. De verdachte werd aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent en overgebracht naar het medisch centrum van de gevangenis van Brugge.

De raadkamer had in oktober vorig jaar de internering van de man bevolen omdat hij ontoerekeningsvatbaar was, maar er was maandenlang geen plaats in een geschikte psychiatrische instelling of hij werd geweigerd wegens onvoldoende omkadering. Vorige week werd de man overgebracht naar de instelling in Sint-Truiden, waar hij verblijft in een gesloten afdeling en gepaste begeleiding zal krijgen voor zijn dementieel ziektebeeld. “Hij zal zijn laatste dagen kunnen doorbrengen op een plaats waar hij thuishoort”, zegt zijn advocaat Jan De Winter.