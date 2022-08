Rode Kruis organiseert EHBO-cursus

wielrennen profs Publieks­lie­ve­ling Iljo Keisse derde in z’n laatste Heusden­koers: “Ik ben niet eens enorm ontgoo­cheld”

Iljo Keisse (39) zal Heusdenkoers nooit winnen. Toen hij in 2005 prof werd, was dat een vurige wens. In zijn laatste officieuze WK onder de profkermiskoersen strandde de publiekslieveling dinsdag op plaats drie. En was hij toch niet enorm ontgoocheld.

17 augustus