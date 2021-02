REPORTAGE. Op bezoek in de school waar ook kinderen mondmaskers dragen: “Liever een mondmasker in de klas dan thuis in quarantaine”

Wetteren/Destelbergen/Laarne/Lochristi/Melle/Merelbeke/Wachtebeke/Wichelen Inrichting vaccinatie­cen­trum in Sporthal De Warande toegewezen aan bedrijf dat ook Flanders onder handen neemt

27 januari De firma Alter Expo B.V.B.A uit Evergem mag het vaccinatiecentrum in Sporthal De Warande in Wetteren inrichten. Zij stonden ook in voor de opbouw en inrichting van de vaccinatiecentra in de Nekkerhal in Mechelen en in Flanders Expo in Gent.