Magistrale passage van Guy Swinnen en The Ladies: intiemste pleintje soms even rock & roll

Top-optredens, topmuzikanten en dat zonder dat je oren gaan tuiten: Ons Luisterplein staat intussen al jaren garant voor intimiteit, gezelligheid en kwaliteit. Even zitten met wat nieuw talent op de achtergrond of met open mond naar de grote namen van eigen bodem luisteren, in alle rust. En toch, onderschat het niet, want ook hier moet het plein heel soms afgesloten worden, vraag het maar aan Lady Linn. Dat hoefde gelukkig niet voor klasbak Guy Swinnen en zijn Ladies, daar is de organisatie ook niet rouwig om.