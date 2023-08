Van Pacman tot Pong of Mario Kart: nog dit najaar opent nieuwe spelletjes­hal in hartje Gent

De gele affiche op het raam verraadt het al een beetje, maar het pand op de Korenmarkt waar lange tijd de Blokker te vinden was, krijgt binnenkort een totaal nieuwe invulling. Gamestate, een bedrijf gespecialiseerd in speelhallen, strijkt naast Brussel binnenkort ook in Gent neer.