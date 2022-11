Rechterrijstrook versperd op E17 richting Antwerpen ter hoogte van Destelbergen

Gent In Londen ging de Zesdaagse failliet, dus zakken deze Britten af naar Gent: “Verander dit succesre­cept niet”

De Gentse Zesdaagse is uniek, dat weet Engelsman Phil Wright (59) maar al te goed. In Londen overleefde de Zesdaagse de covidpandemie niet. Maar gelukkig rijdt zijn zoon Fred Wright (23) dit jaar voor het eerst mee in Gent. “Hier meekoersen dat was altijd al het doel.”

