Prijzen voor huizen in Destelbergen stijgen

Sint-Gillis-Waas Vriendin Dave De Kock vraagt opnieuw vrijlating onder voorwaar­den: Kamer van Inbeschul­di­ging­stel­ling oordeelt donderdag over haar dossier

De 25-jarige Nederlandse Romy W., de vriendin van Dave De Kock die sinds januari in de cel zit in het onderzoek naar de dood van de 4-jarige Dean Verberckmoes, vraagt donderdag opnieuw haar vrijlating onder voorwaarden. De raadkamer in Dendermonde verlengde twee weken geleden haar aanhouding, maar ze ging in beroep bij de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent.

24 augustus