Plaats- en samenscholingsverbod op site Axminsterhof verlengd: “Schrik dat het anders allemaal opnieuw begint”

HeusdenHet verbod om met meer dan drie personen samen te komen op de site Axminsterhof of in de straten daarrond is verlengd. In april kondigde de gemeente deze uitzonderlijke maatregel aan na aanhoudend vandalisme, nachtlawaai en overlast. Dat plaats- en samenscholingsverbod geldt minstens nog tot na de herfstvakantie.

De buurt in Axminsterhof – van het speelpleintje tot aan de bibliotheek en Villa Tuur – kampt al sinds het begin van de coronacrisis in 2020 met periodes van vandalisme, nachtlawaai en overlast. De gemeentelijke jeugddienst, de jeugdinspecteur, het wijkteam bezochten het speelpleintje regelmatig en gingen in dialoog met de hangjongeren. Ook de lokale politie nam de locatie op in hun patrouilleronde en deed er tientallen interventies en vaststellingen, maar een beperkt groepje jongeren blijft de buurt onveilig maken.

Camera weg

De gemeente installeerde daarom in juli 2021 een overlastcamera om eventuele overtredingen vast te leggen en om een ontradend effect te creëren. Tijdens het paasweekend werd deze echter gestolen en zwaar beschadigd teruggevonden wat verderop. De gemeente diende daarop een klacht in tegen onbekenden en voerde een plaats- en samenscholingsverbod in op speelpleintje in Axminsterhof, de tuin van de bibliotheek en Villa Tuur, en de zone met zitbank voor de bibliotheek en Villa Tuur. Bovendien was het verboden om samen te komen met meer dan drie personen in de zone van Kerkwegel tot aan Park ter Heide. Deze verboden gelden niet voor verplaatsingen van en naar de woningen in Axminsterhof en voor activiteiten van jeugdbeweging FOS Kangoeroes.

Draagvlak

Sindsdien zijn er weinig overtredingen vastgesteld. Naar aanleiding van de mogelijke verlenging van het plaats- en samenscholingsverbod voerde de lokale politie bij het grootste deel van de inwoners van Axminsterhof uitgevoerd. “Daaruit bleek dat de buurtbewoners heel tevreden zijn over het effect van dit plaats- en samenscholingsverbod en er een groot draagvlak is voor deze maatregel”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld). “De rust is teruggekeerd en ook het onveiligheidsgevoel werd verkleind, maar men vreesde ook dat alles opnieuw zou beginnen indien het plaats- en samenscholingsverbod zou worden opgeheven. Gezien het vanaf november ook kouder wordt en de dagen donkerder, is het aangewezen om het plaats- en samenscholingsverbod te verlengen tot na de herfstvakantie 2022. Nadien kan de lokale politie herevalueren.”

