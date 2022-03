Nergens plaats voor oudste moordenaar van het land: “Hij valt door alle mazen van het sociale vangnet”

DestelbergenOp maandag 21 juni 2021 verstikte een 99-jarige rusthuisbewoner van het woonzorgcentrum Kouterhof in Destelbergen, een medebewoner met een fleecedekentje. De dementerende man, Emiel de H., had zich van kamer vergist en meende dat er “een vreemde in zijn bed” lag. De hoogbejaarde man zit sindsdien in de gevangenis, hoewel hij eigenlijk geïnterneerd zou moeten zijn.

Tijdens die noodlottige juninacht dwaalt om 04.30 uur een 99-jarige man door de gangen van woonzorgcentrum Kouterhof in het Oost-Vlaamse Heusden (Destelbergen). Schijnbaar willekeurig stapt hij de kamer van André De Smet binnen, neemt een kussen en verstikt de man. Het slachtoffer, verrast tijdens z’n slaap, probeert nog op de noodknop te drukken, maar is niet opgewassen tegen zijn belager en sterft.

Volledig scherm WZC Kouterhof in Heusden © BELGA

Er was helemaal geen motief voor de misdaad. In een reactie aan onze krant lieten de zonen van het slachtoffer ons het volgende weten. “Onze vader was, hoewel hij wat minder mobiel geworden was, nog fris in het hoofd en zou naar ons gevoel nog zeker twintig jaar leven, net zoals zijn vader, die 101 jaar werd. Toen we hoorden wie de dader was, waren we nog meer verbijsterd: een 99-jarige man die nog niet zolang in het rusthuis woonde en in een andere gang sliep. Mijn vader kende hem van haar noch pluimen en ook wij hebben die mens nooit ontmoet. Waarom hij zo heeft toegeslagen, is volledig onduidelijk.”

Bekende Heusdenaar

Slachtoffer André De Smet was een gekende en geliefde figuur in Heusden. Hij was leverancier van brandstoffen, medeorganisator van Heusden-koers, seingever en lid van de cultuurraad. De man zat nog maar een paar jaar in een rolstoel na een hartfalen. De Smet was al het derde slachtoffer van de zogenaamde ‘rusthuismoorden’ in goed een jaar tijd. Zo was er de moord op de 99-jarige dame in Gent en die op de man 85-jarige man in Anderlecht. Ook in deze gevallen waren de daders dementerende medebewoners.

Volledig scherm André De Smet werd 75 jaar. © RV

Delirium

Later zal uit het strafonderzoek blijken dat dat Emiel de H. op het moment van de feiten ontoerekeningsvatbaar was en handelde vanuit een delirium. De raadkamer in Gent besliste daarom in oktober om de 99-jarige te laten interneren. Hij moest zich niet verantwoorden voor het hof van assisen.

Nergens plaats

Vandaag buigt de Kamer ter Bescherming van de Maatschappij zich opnieuw over de situatie van Emiel de H. De situatie van de man is uitzonderlijk. Emiel de H. moet niet enkel geïnterneerd worden, maar is bovendien dementerend en zorgbehoevend. Geen enkele instellingen was tot nu toe bereid om iemand met dergelijk profiel op te nemen. De kans is groot dat hij gewoon in de Brugse gevangenis blijft. “Dit is een schrijnende toestand”, laat zijn advocaat Jan De Winter weten. “Een honderdjarige man die zijn hele leven braaf gewerkt en netjes zijn belastingen betaald heeft, valt hier door alle mazen van het sociale vangnet en moet zijn laatste dagen tussen criminelen gaan zitten.”

