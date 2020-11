Na nieuwe zware klap op E17: brandweer smeekt om reddingsstrook bij interventies

Gent/Zelzate Horeca niet meer open dit jaar? 4 restaura­teurs in en rond Gent reageren: “Ik heb al opgegeven dat ik financieel zal groeien dit jaar, ik ga al blij zijn als ik het jaar kan overbrug­gen”

17 november De heropening van de horeca is wellicht niet meer voor dit jaar, dat zei biostatisticus Niel Hens in ‘De Afpsraak’. De politieke spelers hebben dit nog niet bevestigd, maar verschillende horeca-uitbaters in en rond Gent zijn er wel al op voorbereid. We vroegen hen hoe ze de komende weken overbruggen, en wat een verlengde lockdown voor hen betekent.