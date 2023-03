Meer publieke laadpalen op komst in Destelbergen

Zwijnaarde is 28 geveltuin­tjes rijker. “Met dank aan het wijkbudget en heel veel helpende handen”

In Zwijnaarde is zaterdag rond de Heerweg-Noord een half voetpad uitgebroken. Dat deden vele vrijwilligers uit de buurt in samenwerking met de Geveltuinbrigade. De drukke buurt is nu 28 geveltuintjes rijker.