Massa volk, massa bier én massa’s sfeer op 71ste editie Heusden Koers: “Fantastische editie”

HeusdenHeusden Koers, het officieuze wereldkampioenschap van kermiskoersen, lokte vandaag veel, mooi en dorstig volk naar het parcours in Heusden. Voor de 71ste editie werd het parcours licht hertekend met aankomst aan Heusdenkerk. Daar zorgde organisator Klaver 7 voor een eigen Wielercafé met groot scherm. “Een topeditie”, klonk het overal in de straten.

Heusden heeft er drie jaar op moeten wachten maar deze namiddag vlamden weer 157 renners door de straten van Heusden voor de jaarlijkse hoogmis van de kermiskoersen. Met Iljo Keisse, Oliver Naessen, Brent Van Moer en Edward Theuns stonden opnieuw grote namen aan de start. Zij kleurden ook de koers over 23 rondjes. Tijdens corona hertekende de organisatie de koers ook wat. Zo lag de aankomst niet meer in de te smalle Tramstraat, maar aan de kerk. Daar was ook het koerscafé van Klaver 7, inclusief groot scherm met livebeelden vanop de motor in de wedstrijd.

Volledig scherm De organisatie van Heusden Koers baatte voor het eerst ook een eigen koerscafé naast de kerk aan de aankomst uit. © Didier Verbaere

25.000 bezoekers

Het aantal bezoekers is moeilijk in te schatten maar benaderde toch de topedities van 2017 en 2018. “Toen waren er 25.000 toeschouwers in Heusden. Ik denk dat we dat dit jaar zeker evenaren want overal op het parcours is een massa volk. Net als op de bredere aankomst boulevard”, zegt Bart Clauwaert van de organisatie.

“Een goeie zaak voor de veiligheid”, vindt ook burgemeester Elsie Sierens (Open Vld) over de nieuwe aankomststrook. “De Tramstraat was te smal om de renners en de massa nog veilig door te loodsen. Hier is alles overzichtelijker. Het is een fantastische editie en een geweldig kermisweekend tot op heden zonder incidenten. Misschien was het af en toe wat te heet maar vandaag is het prima koersweer”, lacht Sierens, die volmondig supporterde voor thuisrijder Iljo in zijn laatste Heusden Koers. Dat met deze temperaturen het bier rijkelijk vloeide, hoeft waarschijnlijk niet gezegd. Het was uiteindelijk Tom Van Asbroeck ( Israel-Premier Tech) die het haalde en Tim Merlier opvolgt op de erelijst van Heusden Koers.

Volledig scherm Heusden koers lokte opnieuw veel volk en van het mooie weer krijgt een mens al eens dorst. © Didier Verbaere

Volledig scherm Burgemeester Elsie Sierens: Een fantastische editie © Didier Verbaere

Volledig scherm Veel volk aan de doortocht aan de nieuwe aankomst. © Didier Verbaere

Volledig scherm Aan een waanzinnige snelheid duiken de renners de Tramstraat in op Heusden Koers. © Didier Verbaere

Volledig scherm Genieten van de kermis en Heusden koers. © Didier Verbaere

Volledig scherm Aan een waanzinnige snelheid duiken de renners de Tramstraat in op Heusden Koers. © Didier Verbaere

Volledig scherm Heusden koers lokte opnieuw veel volk en van het mooie weer krijgt een mens al eens dorst. © Didier Verbaere

Volledig scherm De koers was voor het eerst te volgen op groot scherm. © Didier Verbaere

