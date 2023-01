Leraar blijft een maand langer aangehouden na meldingen wegens grensoverschrijdend gedrag

GENT Zeldzame zangvogel verblijft in Gents parkje

Een Humes bladkoning, een zangvogel die vooral in Azië voorkomt, is in het Rozebroekenpark in Gent terechtgekomen. Het is de eerste waarneming ooit van de vogelsoort in Oost-Vlaanderen en nog maar de zestiende in België.

29 december