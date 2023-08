Leer beter met je smartphone werken tijdens de Digiclub in Destelbergen

DE ZOMER VAN... 200.000 feestvier­ders op de City Parade in Gent: “Hey oma, zet die Breezer even neer en toon uw borsten!”

Van La Rocca over de Carré tot Zillion: élke discotheek die naam waardig trekt begin jaren 2000 met een feesttruck door Gent tijdens de City Parade. Goed voor 200.000 fuifnummers, maar toch valt na twee edities het doek. Sommigen zullen het graag gezien hebben — “De dansvloer van de technoparty’s is de werkvloer van Satan!”. Anderen — organisator Claude ‘El Divino’ Van Cools (53) — moeten uitwijken. “Mogen wij in ons land eigenlijk nog plezier maken?”, vroeg hij zich af. Het antwoord is... ‘ja’.