Lady Linn in duo op ‘Vlaanderen Feest’

Lien De Greef – woonachtig in Laarne – is een muzikaal toptalent met een grote voorliefde voor jazz. Sinds 2004 omringt ze zich met zeven muzikanten en bracht ze met deze Magnificent Seven intussen al vier albums uit en toerde door heel Vlaanderen. Lady Linn bracht aanvankelijk swingcovers voordat ze in 2008 haar eerste eigen album ‘Here we go again’ uitbracht. Hiermee brak ze definitief door in Vlaanderen, niet in het minst dankzij haar grootste hit ‘I don’t wanna dance’, een cover van het gelijknamige Eddy Grantnummer. Voor dit concert staat ze in duo op de Destelbergse planken, een muzikaal hoogstandje dus speciaal op deze Vlaamse feestdag.