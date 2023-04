Klankkasten gestolen bij inbraak Boccaccio

Feestelij­ke opening gerestau­reer­de Sint-Martinus­kerk: “We geven de kerk terug aan de gemeen­schap”

Na een grondige opknapbeurt opent de ontwijde Sint-Martinuskerk op zaterdag 22 april opnieuw de deuren voor het grote publiek. De kerk in Schelderode werd al enkele jaren niet meer gebruikt voor erediensten en krijgt een nieuwe invulling als ontmoetingsplek met stille ruimte. “De Sint-Martinuskerk is zo de eerste kerk in Merelbeke die we teruggeven aan de gemeenschap”, vertelt schepen van Patrimonium Isabelle Van De Steene (CD&V).