Kathy (42) stelt kamer van overleden dochter Nikita open voor Oekraïense familie: “We moeten elkaar helpen in deze barre tijden”

“Wij hebben veel familie in Oekraïne. Mijn grootmoeder was Oekraïense en mijn grootvader heeft haar daar tijdens de oorlog ontmoet. Nadien zijn ze naar België verhuisd, maar er is in onze familie altijd een sterke band met dat prachtige land gebleven. We zijn met ons gezin al talloze keren naar daar gereisd want we vinden het zo een warm en gelukkig volk. Zij komen trouwens ook altijd heel graag naar België. Het is verschrikkelijk wat hen nu overkomt en uiteraard willen wij onze familie helpen”, zucht ze. “De Oekraïners hangen heel erg aan elkaar en dat merk je nu ook wel aan de manier waarop ze weerstand bieden aan de Russen. Onverzettelijk en vechtend met een groot hart”, aldus Kathy.